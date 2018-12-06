رغم نفي إدارة النجم الساحلي..مصادر تونسية تؤكد اقتراب بن عمر من الأهلي

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كشفت مصادر صحفية تونسية اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 أن اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر متوسط ميدان نادي النجم الساحلي التونسي، قد بات قريباً للغاية من الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك على الرغم من نفي إدارة نادي النجم الساحلي كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول هذه الصفقة قبل أيام قليلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين مجلس إدارة نادي النجم الساحلي وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية بين الغاية من أجل إتمام التعاقد بشكل رسمي قبل فتح باب سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن إدارة نادي النجم الساحلي قد نفت الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل محاولة تهدئة جماهير نادي النجم الساحلي، وذلك بسبب غضبها العارم إثر إقتراب رحيل أحد نجوم النادي التونسي في منتصف الموسم.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي مستعد لفعل أي شئ من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي، وخاصة في ظل إصرار الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي على التعاقد مع اللاعب محمد أمين بن عمر، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها كلاً من الثلاثي حسام عاشور إضافة إلى هشام محمد وأيضاً عمرو السولية.

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