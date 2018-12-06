موعد مباراة يوفنتوس وإنتر بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الجمعة 7/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق إنتر في ديربي إيطاليا في مساء يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وإنتر في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق إنتر في ديربي إيطاليا في مساء يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، سوف تكون مباراة يوفنتوس وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وإنتر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وإنتر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق إنتر في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التغريد وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن شهر ديسمبر الحالي سوف يكون في غاية التعقيد عليه بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق السيدة العجوز سوف يستضيف كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق روما، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يحل ضيفه على كلاً من جاره فريق تورينو وأيضاً فريق أتالانتا في مواجهات صعبة للغاية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس سوف تكون فرصته هائلة في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، وذلك في حالة نجاحه في تخطي كل هذه العقبات الصعبة في شهر ديسمبر الحالي.

ولعل ما قد يُساعد فريق يوفنتوس على التركيز بشكل كامل على هذه المباريات المعقدة، أن فريق السيدة العجوز سبق وأن حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي قبل جولة واحدة فقط من نهاية مشواره في دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إنتر في وضعية ليست مثالية تماماً قبل خوضه مباراة ديربي إيطاليا أمام غريمه التقليدي فريق يوفنتوس، مما سوف يجعل فريق إنتر يخوض مباراة الديربي وسط ضغوطات كبيرة على لاعبي الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيد إيطاليا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق إنتر يعلم جيداً أن فرصته في التتويج بلقب الدوري الإيطالي أو حتى لقب دوري أبطال أوروبا، تبدو صعبة للغاية في ظل عدم إِمتلاك الفريق البدائل المناسبة من أجل تعويض غيابات النجوم بسبب الإصابة.

ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق إنتر سوف يفتقد خدمات نجمه البلجيكي رادجا ناينغولان في مباراة ديربي إيطاليا، وذلك بسبب عدم قدرته على التعافي من الإصابة التي كانت قد لحقت به في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ستيفان دي فراي / ميلان سكريِنيار / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / جواو ماريو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

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