تعرف على قائمة ريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية 2018

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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر ديسمبر الحالي من أجل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية 2018.

ولم تعرف قائمة فريق ريال مدريد سوى بعض الغيابات القليلة سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة الفريق الملكي كلاً من المدافع الإسباني خيسوس فاييخو وأيضاً المدافع الإسباني خافي سانشيز.

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أما قائمة فريق ريال مدريد التي سوف حاضرة في مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / ناتشو فيرنانديز / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجيولون.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / فالفيردي / إيسكو / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / داني سيبايوس / توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور.

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