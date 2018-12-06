ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الخميس 6/12/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، حقق فريق الزمالك فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى يوسف أوباما في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق المصري البورسعيدي عند 16 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد السلام / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / مصطفى فتحي / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق الزمالك الذي يرغب في تعزيز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة الحادية عشر نجح فريق الزمالك في تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما تمكن من تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الذي سدد كرة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى أحمد مسعود من التصدي لها.

ومع مرور الدقائق فرض فريق الزمالك استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب في ظل سعيه لإضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق المصري البورسعيدي أن يضغط عالياً على لاعبي فريق الزمالك.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، جاء أول رد فعل من جانب فريق المصري البورسعيدي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب إسلام عيسى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير كاد فريق الزمالك يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى أحمد مسعود تصدى للكرة وأبقى على آمال فريق المصري البورسعيدي في المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين إِستغل فريق الزمالك ثغرة واضحة في خط دفاع فريق المصري البورسعيدي، لينجح على إثرها هذه المرة في تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر اللاعب يوسف أوباما وسط فرحة عارمة من طرف جماهير القلعة البيضاء.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الزمالك عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل ضمان النقاط الثلاث بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق المصري البورسعيدي أن يعود في أجواء المباراة بأي وسيلة ممكنة.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين كاد فريق الزمالك يُسجل ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد اللاعب مصطفى فتحي بحارس المرمى أحمد مسعود، إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

وفي الدقيقة السابعة والستين تلقى فريق الزمالك ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض لاعبه عبد الله جمعة إلى الإصابة، مما دفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب حازم إمام بدلاً منه.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ.

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