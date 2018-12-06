ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية الخميس 6/12/2018 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية، حقق فريق ريال مدريد فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق مليلية بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة الثالثة والثلاثين والدقيقة الخامسة والثلاثين، إضافة إلى الإسباني خافي سانشيز في الدقيقة التاسعة والثلاثين، وأيضاً الإسباني إيسكو في الدقيقة الثامنة والأربعين والدقيقة الثالثة والثمانين، وأخيراً البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الخامسة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مليلية المغربي ياسين في الدقيقة الحادية والثمانين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، ليضمن بذلك فريق ريال مدريد مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن فريق ريال مدريد كان قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / خيسوس فاييخو / خافي سانشيز / داني كارفاخال.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / فالفيردي / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب بحثاً عن تسجيل الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الحاضرة في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، وفي مقابل ذلك حاول فريق مليلية أن يخرج بأقل الأضرار من المباراة من أجل حفظ ماء وجهه.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني إيسكو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيدرو تصدى لها بنجاح وأنقذ مرمى فريق مليلية من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة العشرين هدد الفريق الملكي مرمى ضيفه مرة أخرى، وهذه المرة حينما سدد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيدرو أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين واصل فريق ريال مدريد إهدار الفرص السهلة بغرابة شديدة للغاية، وهذه المرة حينما سدد المهاجم فينيسيوس جونيور كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت عالية للغاية.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق ريال مدريد أخيراً في ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة، وذلك حينما سجل له النجم الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الأول بعدما توغل بسهولة كبيرة وسط الخطوط الخلفية لِفريق مليلية.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد الجماهير الملكية الحاضرة في المدرجات، وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين نجح فريق ريال مدريد في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم ماركو أسينسيو الهدف الثاني وسط حالة من عدم التركيز من جانب لاعبي فريق مليلية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، تمكن فريق ريال مدريد من مضاعفة تقدمه في النتيجة وذلك حينما سجل له المدافع الإسباني الشاب خافي سانشيز الهدف الثالث وسط حالة من الإنهيار من جانب فريق مليلية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف في ظل سهولة المباراة، وفي مقابل ذلك حاول فريق مليلية عدم الخروج بفضيحة رياضية من ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بمنح الفرصة للمزيد من العناصر الشابة في المباراة، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإسباني داني سيبايوس إضافة إلى الإسباني فران غارسيا بدلاً من الإسباني ماركوس لورينتي إضافة إلى الإسباني داني كارفاخال.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الرابع في المباراة، وذلك عبر النجم إيسكو الذي سدد الكرة بطريقة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، مما أجبر الجميع داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو على التصفيق له بشدة نظراً لجمالية الطريقة التي سجل بها الهدف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين، زادت معاناة فريق مليلية وذلك بعدما نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الخامس في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين سنحت أمام فريق مليلية فرصة تاريخية للغاية من أجل تسجيل أولى أهداف في مرمى فريق ريال مدريد، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها اللاعب المغربي ياسين بنجاح وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير النادي بالرغم من الخسارة الكبيرة.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير عاد فريق ريال مدريد ليُزيد من جديد من أوجاع ضيفه، وهذه المرة حينما سجل له النجم إيسكو الهدف السادس، لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة دون أن تشهد أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع كاسح لمصلحة الفريق الملكي بسداسية مقابل هدف واحد.

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