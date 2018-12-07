تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وإنتر في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس ضيفه فريق إنتر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة ديربي إيطاليا اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق إنتر:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة ديربي إيطاليا اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ستيفان دي فراي / ميلان سكريِنيار / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / جواو ماريو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

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