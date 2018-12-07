موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي السبت 8/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر سيتي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومَانشستر سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج السلبية التي حققها فريق البلوز على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة.

ولا شك أن فريق تشيلسي يعلم جيداً أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، سوف تكون حاسمة للغاية وذلك بخصوص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ففي حالة الخسارة سوف يبتعد فريق تشيلسي بنسبة مؤكدة عن الصراع على اللقب في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد لن تكون هناك ضغوطات هائلة على لاعبي فريق تشيلسي في حالة حدوث ذلك، وخاصة وأن الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة في الموسم الحالي أن فريقه ليس جاهزاً على الإطلاق من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبناءً على ذلك فإن جماهير نادي تشيلسي لن تهتم سوى بضمان فريقهُا مقعداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى محاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي أو لقب كأس الإتحاد الإنجليزي أو حتى لقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق مانشستر سيتي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه القمة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق تشيلسي، وخاصة وأن فريق مانشستر سيتي لا يعرف سوى طعم الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سواء أمام الصغار أو حتى أمام الكبار.

وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم يبدو أن فريق مانشستر سيتي لم يجد له أي منافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سوى فريق واحد فقط لا غير، وهو فريق ليفربول الذي لا يزال يُحاول الاستمرار في حصد النقاط من أجل البقاء قريباً من فريق مانشستر سيتي.

ويُدرك فريق مانشستر سيتي جيداً أن حفاظه على سلسلة النتائج الإيجابية التي يمر بها حتى مطلع العام المقبل 2019، سوف يعني بنسبة كبيرة للغاية أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يكون من نصيبه للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

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