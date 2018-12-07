موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي السبت 8/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والنصر، يستعد فريق الهلال لملاقاة غريمه التقليدي فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والنصر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والنصر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والنصر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والنصر

موعد مباراة الهلال والنصر، يستعد فريق الهلال لملاقاة غريمه التقليدي فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر تحديداً في تمام الساعة 14:05 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:05 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 16:05 عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والنصر، سوف تكون مباراة الهلال والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والنصر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والنصر، يدخل فريق الهلال مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام غريمه التقليدي فريق النصر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل توسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق النصر إلى 6 نقاط مؤقتاً.

ويعلم فريق الهلال جيداً أن فوزه في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، سوف يجعله شوطاً كبيراً للغاية من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من أن الدور الأول من عمر الموسم لا يزال لم ينتهي بعد.

ولكن وصول الفارق بين صاحب الصدارة ووصيفه إلى 6 نقاط، إضافة إلى وجود مباراة مؤجلة لدى فريق الهلال سوف يخوضها في الفترة القليلة، وهو ما يعني بالتالي أن الفارق من الممكن أن يصل إلى 9 نقاط كاملة قبل نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق النصر في وضعية غير جيدة على الإطلاق قبل خوضه مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال، وذلك على الرغم من تواجد العالمي في وصافة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ولعل ما يؤكد أيضاً أن فريق النصر يمر بوضعية غير مستقرة تماماً، هو التغيير الفني الذي حصل على الفريق في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال رحيل الأوروغوياني دانييل كارينيو عن منصب المدير الفني لفريق النصر، ومن ثم تعيين البرتغالي هيلدر كريستوفاو كبديلاً له مما سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على فريق النصر في بقية أطوار الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة نصراوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / يحيى الشهري.

خط الهجوم: أحمد موسى.

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