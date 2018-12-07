موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني السبت 8/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا في مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإسبانيول في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا في مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، سوف تكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإسبانيول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه وجاره فريق إسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة ديربي كتالونيا أمام جاره فريق إسبانيول، وخاصة في ظل العروض القوية التي يُقدمها الآخير منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، مما أسفر بالتالي عن تواجده في مركز متقدم في جدول الترتيب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق برشلونة سوف يكون مطالباً بضرورة العودة بالنقاط الثلاث دون سواهم من خارج أرضه، وذلك في حالة أراد المحافظة على صدارة الليغا، علماً بأن أقرب الملاحقين لفريق برشلونة في الوقت الحالي هو فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب الصدارة.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق برشلونة في الفترة الحالية، هو ضغط المباريات المعقدة التي تنتظر الفريق الكتالوني سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة سوف يكون مطالباً بمواجهة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في منتصف الأسبوع الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق إسبانيول على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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