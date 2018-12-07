ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الجمعة 7/12/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر، حسم فريق يوفنتوس ديربي إيطاليا عقب فوزه على حساب ضيفه وغريمه التقليدي فريق إنتر بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018 على ملعب أليانز في مدرجات ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة السادسة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة، فيما استقر رصيد فريق إنتر عند 29 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في مباراة ديربي إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / جواو كانسيلو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / رودريجو بِنتانكور / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إنتر الأساسية في مباراة ديربي إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان سكريِنيار / جواو ميراندا / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / جاليارديني / ماتيو بوليتانو / جواو ماريو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما يجعله مطالباً بضرورة حصد النقاط الكاملة من أجل تعزيز صدارتهُ لجدول ترتيب الكالتشيو.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل لتشتعل معها الأجواء الحماسية في المدرجات بشكل أكبر.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب نوعاً ما في خط وسط الميدان من الطرفين، وخاصة في ظل التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق إنتر منذ اللحظة الأولى في مباراة الديربي، مما خلق بعض التعقيدات أمام لاعبي فريق يوفنتوس من الناحية الهجومية.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إنتر في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب الإيطالي جاليارديني كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني تصدى للكرة وحرم الضيوف من التقدم في النتيجة وسط قلق كبير من طرف أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، كاد فريق يوفنتوس ينجح في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع الإيطالي جوُرجيو كيليني كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش تصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من ديربي إيطاليا على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل أهمية النقاط الثلاث لكلاً منهما وسط حالة من الترقب من طرف فريق نابولي صاحب مركز الوصافة في الترتيب.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك الإسباني بورخا فاليرو بدلاً من الإيطالي جاليارديني.

وفي الدقيقة السادسة والستين إِستغل فريق يوفنتوس ثغرة في خط دفاع غريمه فريق إنتر، لينجح على إثرها أخيراً في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وسط فرحة عارمة من طرف جماهير البيانكونيري في مدرجات ملعب أليانز.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، حاول المدرب الإيطالي سباليتي أن يقوم بزيادة الكثافة الهجومية لفريقه سعياً لخطف هدف التعادل على أقل تقدير في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك المهاجم مارتينيز بدلاً من البرتغالي جواو ماريو.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية من أجل الحفاظ على تقدمه، وذلك من خلال إشراك الألماني إيمري تشان بدلاً من البوسني ميراليم بيانيتش.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية ديربي إيطاليا على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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