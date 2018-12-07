تعرف على رد فعل محمود وحيد بعد تعاقده رسمياً مع الأهلي

Advertisements

قام الظهير الأيسر المصري محمود وحيد لاعب النادي الأهلي الجديد المنتقل حديثاً من صفوف نادي مصر المقاصة بالتعليق اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018 على عملية إنتقاله إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث قام اللاعب محمود وحيد بنشر صور له أثناء توقيعه بشكل رسمي مع النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ورفقة هذه الصور قام بالتعليق قائلاً: “الحمد الله تم إِنتقالي لأكبر نادي في القارة النادي الأهلي، خطوة مهمة جداً في حياتي”.

Advertisements

كما أضاف أيضاً: “إن شاء الله أكون عند حظ ظن جماهير الأهلي وعند ثقتهم فيا، إن شاء الله أحقق كل اللي بتمناه مع الأهلي، بشكر جداً اللواء محمد عبد السلام والأستاذ محمد مجد والدكتور عصام سراج، وطبعاً بشكر الجهاز الفني كله بقيادة الكابتن طلعت يوسف على تعبهم معايا الفترة اللي فاتت كلها”.

وفي السياق ذاته قال: “بشكر زمايلي كلهم وعلى تعب الكابتن هاني سعيد معايا الأخ الأكبر، والكابتن محمد فضل وكل مسئولي النادي الأهلي، أتمنى طبعاً كل التوفيق للفرقة كلها، بشكر كل شخص تعب معايا في حاجة عملهالي أو نصحني بحاجة”.

وفي ختام حديثه قال: “إن شاء الله القادم أفضل، وبشكر جمهور الأهلي كله على الثقة دي، وإن شاء الله اكون قدها، القادم أفضل، أهلاوي والفخر ليا”، علماً بأن عقد اللاعب محمود وحيد سوف يمتد مع النادي الأهلي لمدة أربعة أعوام ونصف انطلاقاً من مطلع العام المقبل 2019.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الأربعاء 5/12/2018 في الدوري الإنجليزي