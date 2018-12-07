برشلونة يكشف عن قائمته استعداداً لمواجهة إسبانيول في الدوري الإٍسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة ديربي كتالونيا القادمة أمام مضيفه فريق إسبانيول في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ديربي كتالونيا بين فريق برشلونة وبين مضيفه فريق إسبانيول في مساء يوم غداً السبت على ملعب كورنيلا، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقد جاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق إسبانيول على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن / بيينا.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه / كليمنت / توماس فيرمايلين / نيلسون سيميدو / ميراندا / جوردي ألبا / ألينا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / منير الحدادي.

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