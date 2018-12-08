تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع بقيادة “محمد صلاح” في مباراة اليوم أمام بورنموث

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يشهد ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بورنموث ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

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