كلاسيكو السعودية يستقطب اليوم الأنظار..تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والنصر

Advertisements

يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال ضيفه فريق النصر في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر تحديداً في تمام الساعة 15:05 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 16:05 عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 14:05 ظهراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة الهلال والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام غريمه التقليدي وضيفه فريق النصر في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام غريمه التقليدي ومضيفه فريق الهلال في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / يحيى الشهري.

خط الهجوم: أحمد موسى.

المدير الفني: البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع بقيادة “محمد صلاح” في مباراة اليوم أمام بورنموث