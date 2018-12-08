برشلونة في مهمة صعبة اليوم أمام جاره إسبانيول بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إسبانيول ضيفه فريق برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة ديربي كتالونيا اليوم أمام مضيفه فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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