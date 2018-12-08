ملخص مباراة ليفربول وبورنموث بمشاركة “محمد صلاح” السبت 8/12/2018

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ملخص مباراة ليفربول وبورنموث، حقق فريق ليفربول فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورنموث بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من المصري محمد صلاح في الدقيقة الخامسة والعشرين والدقيقة الثامنة والأربعين والدقيقة السابعة والسبعين، إضافة إلى الإنجليزي لويس كوك بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 42 نقطة، فيما استقر رصيد فريق بورنموث عند 23 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فابينيو / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / نابي كيتا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر نظراً لرغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث، وخاصة فريق ليفربول الذي يُنافس بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بورنموث في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب بروكس كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر أبعدها بنجاح إلى الخارج وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول في المباراة فقد جاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة والعشرين حينما نجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر المصري محمد صلاح من وضعية تسلل واضحة للغاية شاهدها الجميع بإستثناء حكم المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم غير مستحق على الإطلاق لمصلحة فريق ليفربول بهدف وحيد جاء من وضعية تسلل واضحة للغاية وسط حالة من الغضب من طرف جماهير نادي بورنموث.

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق بورنموث أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير قبل نهاية المباراة من أجل حصد نقطة أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح فريق ليفربول في تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما سجل له المصري محمد صلاح هدفاً صحيحاً هذه المرة عقب إِستغلاله ثغرة في الخطوط الخلفية لفريق بورنموث وسط فرحة كبيرة من جماهير نادي ليفربول.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بإراحة بعض نجومه استعداداً لمواجهة فريق نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال إشراك كلاً من السنغالي ساديو ماني إضافة إلى الإنجليزي أدم لالانا بدلاً من السويسري شيردان شاكيري إضافة إلى الغيني نابي كيتا.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير نجح فريق ليفربول في حسم المباراة نهائياً، وذلك حينما سجل له الإنجليزي لويس كوك مدافع فريق بورنموث الهدف الثالث بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين تمكن فريق ليفربول من مضاعفة تقدم فريقه في النتيجة، وذلك حينما سجل له المصري محمد صلاح الهدف الرابع بطريقة أكثر من رائعة بعدما راوغ حارس مرمى فريق بورنموث الذي عجز عن فعل أي شئ لمنع محمد صلاح من التسجيل.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز عريض لمصلحة فريق ليفربول قبل مباراته الحاسمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه فريق نابولي.

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