موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني الأحد 9/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق هويسكا في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب ألكوُراز في مدينة هويسكا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وهويسكا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق هويسكا في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب ألكوُراز في مدينة هويسكا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وهويسكا تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وهويسكا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق هويسكا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تقديم عروضه المميزة في الآونة الأخيرة سعياً للإِستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني إضافة إلى بقية الألقاب الأخرى.

ولا شك أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري قد غير الكثير داخل صفوف الفريق الملكي منذ أن تعيينه في منصب المدير الفني، وذلك خلفاً للمدرب الإسباني المقال جولين لوبيتيجي الذي أوصل فريق ريال مدريد إلى وضعية صعبة للغاية في مطلع الموسم الحالي.

ولكن الأحوال الآن باتت أفضل بكثير بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وخاصة وأن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري قد نجح في إعادة الأجواء الهادئة من جديد إلى غرفة ملابس الفريق الملكي، وذلك من خلال إحتواء اللاعبين الكبار أو حتى اللاعبين الصغار مثلما كان يفعل تماماً المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في السنوات القليلة الماضية.

وسوف يكون المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري على موعد مع التاريخ في شهر ديسمبر الحالي، وذلك في حالة نجاحه في قيادة فريق ريال مدريد نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن ذلك اللقب القاري سوف يكون هو ألقاب المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في مسيرته التدريبية مع الفريق الملكي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق هويسكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الجمعة 7/12/2018