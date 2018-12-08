بعد كبار تركيا..أندية الدوري الإنجليزي تنضم إلى الصراع للتعاقد مع نجم منتخب مصر

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 أن الصراع بات مشتعلاً للغاية بين كبار أندية الدوري التركي إضافة إلى بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل التعاقد مع أحد نجوم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن أندية غلطة سراي وبشكتاش من الدوري التركي، إضافة إلى أندية إيفرتون وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز، باتت ترغب جميعها في التعاقد مع اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي حالياً.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لم يعد يرغب في البقاء لفترة أخرى مع نادي قاسم باشا من أجل تطوير مستواه على المستوى الشخصي، علماً بأن جميع هذه الأندية لن تجد أي صعوبة على الإطلاق في التعاقد معه نظراً لأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي قاسم باشا تُقدر بمبلغ 4,5 مليون جنيه إسترليني فقط لا غير.

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