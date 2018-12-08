موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الأحد 9/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وطلائع الجيش في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، سوف تكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي وطلائع الجيش والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته على الصعيد المحلي.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن فوزه على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش في مباراته القادمة، سوف يكون في غاية الأهمية وخاصة قبل بداية رحلته الجديدة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد أيام قليلة فقط من الآن.

حيث يطمح المارد الأحمر للعودة من جديد إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك من أجل رد إِعتباره أمام القارة السمراء بعد خسارته اللقب الغالي في مرتين على التوالي بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية، علماً بأن فريق الأهلي سوف يبدأ مشواره في النسخة القادمة انطلاقاً من دور ال32 أمام فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا.

وعلى الصعيد المحلي سوف يقود الانتصار فريق الأهلي من أجل الصعود مرة أخرى بضعة مراكز نحو صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار سعيه لمزاحمة غريمه التقليدي فريق الزمالك الذي يُغرد وحيداً في الصدارة منذ مطلع الموسم الحالي، وذلك بسبب كثرة المباريات المؤجلة لفريق الأهلي نظراً لمشاركته في المسابقات القارية.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق طلائع الجيش في وضعية جيدة نوعاً ما قبل صدامه المرتقب مع فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق طلائع يتواجد قريباً للغاية من مراكز المقدمة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد يبقى الهدف الرئيسي لفريق طلائع الجيش هو إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي في وسط الترتيب بعيداً عن صراع الهبوط، وهو الأمر الذي سوف يجعل بدوره فريق طلائع الجيش يخوض صدامه أمام فريق الأهلي بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى المارد الأحمر.

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