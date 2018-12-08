محمد صلاح يعود للواجهة من جديد ويُحقق إنجاز تاريخي مع ليفربول !

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تمكن المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من العودة من جديد إلى واجهة كرة القدم الإنجليزية، وذلك أثناء مشاركته في مباراة فريقه اليوم السبت أمام مضيفه فريق بورنموث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي.

حيث نجح المصري محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه ليفربول في المباراة، وبذلك تمكن محمد صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي مع فريق الريدز إضافة إلى تحطيم رقم قياسي جديد وأيضاً ضمان العودة من جديد للتربع على عرش صدارة الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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والبداية مع الإنجاز التاريخي الذي تمثل في وصول المصري محمد صلاح إلى 40 هدفاً سجلها مع فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفه الأول في مرمى فريق بورنموث، أما الرقم القياسي فقد تمثل في إعتبار المصري محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يُسجل 3 أهداف في شباك فريق بورنموث في 3 مباريات على التوالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المصري محمد صلاح قد نجح أيضاً في العودة من جديد لكي يتصدر لائحة ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما وصل عدد أهدافه إلى 10 أهداف، ليتساوى بذلك مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق أرسنال الذي سجل نفس عدد الأهداف في الموسم الحالي.

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