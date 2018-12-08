ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي السبت 8/12/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، حسم فريق تشيلسي لقاء القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من الفرنسي نغولو كانتيِ في الدقيقة الخامسة والأربعين، إضافة إلى البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة الثامنة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة، فيما استقر رصيد فريق مانشستر سيتي عند 41 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / بيدرو رودريغيز.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / ليروي ساني / رحيم ستيرلينغ.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق مانشستر سيتي الذي يرغب في إِستعادة صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد نهاية مباريات الجولة الحالية.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني كيبا أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء نوعاً ما على مجريات المباراة، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو الإِستحواذ الكامل من جانب فريق مانشستر سيتي على الكرة، وأيضاً الأسلوب الدفاعي الذي اعتمد عليه فريق تشيلسي منذ اللحظة الأولى في المباراة.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر صافرة نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم الفرنسي نغولو كانتيِ في الدقيقة الخامسة والأربعين عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع الضيوف وسط فرحة عارمة من طرف أصحاب الأرض، ليذهب الشوط بعدها مباشرة إلى نهايته على وقع تقدم مفاجئ لمصلحة فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل مباراة القمة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق مانشستر سيتي أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول ومن ثم التفكير في قلب الطاولة على مضيفه.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق تشيلسي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ النجم البرازيلي ويليان ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى البرازيلي إِيدرسون مورايس تصدى لها ببراعة كبيرة للغاية وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً للعودة من جديد في أجواء مباراة القمة، وذلك من خلال إشراك المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بدلاً من الألماني ليروي ساني.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما نفذ الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس المرمى كيبا أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والستين تلقى فريق تشيلسي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى إصابة عضلية، مما دفع الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الإنجليزي روس باركلي بدلاً منه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والسبعين، نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء عبر المدافع البرازيلي ديفيد لويز من ركلة ركنية قاضياً على آمال فريق مانشستر سيتي في المباراة بنسبة شبه مؤكدة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة القمة على وقع فوز فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شئ، مما جعل فريق مانشستر سيتي يفقد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ مطلع الموسم الحالي.

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