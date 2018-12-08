قرار غريب من محمد صلاح بعد أهدافه الثلاثة في مرمى بورنموث

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إِتخذ المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 قراراً غريباً، وذلك عقب مساهمته في فوز فريقه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورنموث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث نجح المصري محمد صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف شخصية له من أصل الأهداف الأربعة التي سجلها فريق ليفربول اليوم السبت، وبناءً على ذلك كان من المفترض أن يتسلم جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن محمد صلاح رفض تماماً إستلام الجائزة، ومن ثم قام بإهدائها إلى زميله الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر، وذلك بمناسبة خوض الأخير 500 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وتعقيباً على ذلك القرار، أكد المصري محمد صلاح أن زميله جيمس ميلنر لاعب رائع للغاية في ظل خوضه ذلك العدد الكبير من المباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مقدماً في الوقت ذاته التهنئة له على مسيرته الرياضية المذهلة.

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