موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس الأحد 9/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، يستعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني لملاقاة غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأمريكية الجنوبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة السوبر الكلاسيكو الأرجنتيني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريفر بليت وبوكا جونيورز في هذه المباراة الحاسمة في إياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، يستعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني لملاقاة غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

وتنطلق مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، سوف تكون مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة، كما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات ريفر بليت وبوكا جونيورز والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، يستعد العالم بأكمله لِحبس أنفاسه من جديد من أجل متابعة مباراة السوبر كلاسيكو بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز، وذلك بعد السيناريو غير المتوقع على الإطلاق منذ أسبوع مضى تقريباً من خلال قيام جماهير نادي ريفر بليت بالإِعتداء على حافلة الضيف فريق بوكا جونيورز.

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تأجيل المباراة ومن ثم نقلها خارج أرض قارة أمريكا الجنوبية تجاه قارة أوروبا، ليستقر الجميع في نهاية المطاف على إقامة أهم مباراة في تاريخ مسابقة كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك نظراً لأن العاصمة الإسبانية مدريد تُعتبر في المرتبة الثامنة من حيث الأمن والأمان على مستوى العالم بأكمله.

أما على المستوى الرياضي فمن المنتظر أن تشهد مباراة السوبر كلاسيكو هذه المرة صراعات لا مثيل لها على أرض الملعب، وخاصة من جانب لاعبي فريق بوكا جونيورز في إطار سعيهم للرد على ما حدث لهم في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

ومن المؤكد أيضاً أن المباراة سوف تعرف صراعاً من نوع خاص للغاية من الناحية الهجومية، وذلك بين النجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز من جهة فريق بوكا جونيورز، وبين المهاجم الأرجنتيني لوكاس براتو من جهة فريق ريفر بليت، علماً بأن مباراة الذهاب بين الغريمين كان قد حسمها نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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