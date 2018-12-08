الغيابات عنوان بارز في قائمة الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُعتبر الغيابات المؤثرة هي العنوان الأبرز في قائمة المارد الأحمر قبل مواجهة فريق طلائع الجيش، حيث يغيب عن صفوف فريق الأهلي كلاً من: حسام عاشور / محمد الشناوي / أحمد فتحي / وليد أزارو / علي معلول / محمد نجيب / أكرم توفيق / ميدو جابر / صبري رحيل / صلاح محسن / ساليف كوليبالي.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / سعد الدين سمير / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / وليد سليمان / مؤمن زكريا / أحمد حمودي / ناصر ماهر / محمد شريف / أحمد الشيخ / أحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان.

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