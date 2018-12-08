تعرف على قائمة ريال مدريد استعداداً لمباراته القادمة أمام هويسكا

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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق هويسكا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق هويسكا في مساء يوم غداً الأحد على ملعب ألكوُراز في مدينة هويسكا على أرض دولة إسبانيا، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقد جاءت قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / رافائيل فاران / ألفارو أوُدريوثولا / خافي سانشيز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

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