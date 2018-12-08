ملخص مباراة برشلونة وإِسبانيول السبت 8/12/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول، حسم فريق برشلونة ديربي كتالونيا عقب فوزه خارج أرضه على حساب جاره ومضيفه فريق إسبانيول بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة السابعة عشر والدقيقة الخامسة والستين، إضافة إلى الفرنسي عثماني ديمبيلي في الدقيقة السادسة والعشرين، وأيضاً الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الخامسة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 31 نقطة، فيما استقر رصيد فريق إسبانيول عند 21 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في مباراة ديربي كتالونيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / ليونيل ميسي.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق برشلونة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إسبانيول بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السابعة عشر نجح فريق برشلونة في ترجمة سيطرته على الديربي، وذلك بعدما سجل له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها بطريقة رائعة للغاية، ليضع على إثرها فريقه في المقدمة وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير كاد فريق برشلونة يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بحارس المرمى دييغو لوبيز، إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

ولكن إصرار فريق برشلونة على حسم مباراة الديربي الكتالوني مبكراً كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة السادسة والعشرين تمكن فريق برشلونة من تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الفرنسي عثماني ديمبيلي الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الصمت الرهيب في مدرجات ملعب كورنيا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، كاد فريق برشلونة يُضاعف من جراح مضيفه فريق إسبانيول، وذلك حينما سدد النجم ليونيل ميسي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى دييغو لوبيز تصدى للكرة وأبقى على إثارة مباراة الديربي نوعاً ما.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الخامسة والأربعين وحينها قتل فريق برشلونة الإثارة نهائياً في الديربي الكتالوني، وذلك بعدما سجل له المهاجم لويس سواريز الهدف الثالث، لينتهي الشوط بعدها مباشرة على وقع تقدم كاسح لمصلحة فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك حاول فريق إسبانيول أن يحفظ ماء وجهه من خلال عدم تلقي أهداف أخرى في شباكه مع محاولة تسجيل هدف وحيد على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الخامسة والستين واصل فريق برشلونة مهرجانه التهديفي في المباراة، وهذه المرة حينما سجل له النجم ليونيل ميسي الهدف الرابع بذات الطريقة تقريباً التي سجل بها الهدف الأول، لتبدأ جماهير نادي إسبانيول بمغادرة مدرجات ملعب كورنيا في ظل الأداء المخيب لفريقهُا في أهم مباراة في الموسم لهم.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلاً من عثماني ديمبيلي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين، إِستغل فريق إسبانيول ثغرة في خط دفاع فريق برشلونة، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الشرفي الأول في المباراة والذي جاء عبر اللاعب أوسكار، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بعدها بلحظات قليلة بعدما إِستعان بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية ديربي كتالونيا على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

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