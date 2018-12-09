ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام هويسكا بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

Advertisements

يشهد ملعب ألكوُراز في مدينة هويسكا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق هويسكا ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وهويسكا تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ريال مدريد هويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق هويسكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو / خيسوس فاييخو / خافي سانشيز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / فالفيردي / لوكا مودريتش / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق هويسكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بالدوري المصري