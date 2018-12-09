قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم..الأهلي يكشف عن أخبار سارة لجماهيره !

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كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 عن أخبار سارة للغاية لكل جماهير القلعة الحمراء، وذلك قبل المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم على ملعب السلام في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد وتحديداً لإذاعة “أون سبورت”، أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في حل أزمة الجماهير بشكل نهائي سواء مع وزارة الداخلية أو الإتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد مرجان إلى أن الكابتن محمود الخطيب قد تعهد أن النادي الأهلي سوف يكون هو المسؤول الأول والأخير عن أي أحداث شغب سوف تقوم بها جماهير القلعة الحمراء في أي مباراة قادمة للمارد الأحمر، وذلك سواءعلى الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأفريقي.

كما شدد أيضاً محمد مرجان في تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُراهن على وعي جماهير القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وخاصة وأن كل المطلوب منهم هو دعم فريق الأهلي فقط لا غير.

وفي ختام تصريحاته أكد محمد مرجان أن الكابتن محمود الخطيب يبذل أقصى مجهود لديه في الوقت الراهن من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي هدفه الرئيسي هو إسعاد جماهير القلعة الحمراء دائماً.

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