هل يُشارك الشناوي ومعلول في أولى مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019 ؟

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كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 عن موقف كلاً من الثنائي محمد الشناوي إضافة إلى علي معلول، وذلك من المشاركة في أولى مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

فمن خلال تصريحات اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن كلاً من الثنائي محمد الشناوي إضافة إلى التونسي علي معلول سوف يعودان من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بعد أسبوع واحد فقط من الآن.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن كلاً من الثنائي محمد الشناوي إضافة إلى علي معلول قد قطعا شوطاً كبيراً للغاية من البرنامج التأهيلي تمهيداً لعودتهُما من جديد إلى الملاعب بعد التعافي من الإصابات التي كانت قد لحقت بهما في الآونة الأخيرة.

كما شدد أيضاً الدكتور خالد محمود في تصريحاته على أن الحالة الصحية لكلاً من الثنائي محمد الشناوي إضافة إلى علي معلول قد تحسنت بشكل ملحوظ للغاية، وخاصة في ظل قوة التدريبات التأهيلية التي يخوضها كلاً من الثنائي من أجل العودة للمشاركة من جديد في المباريات مع فريق الأهلي.

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