قرار هام من محمد يوسف قبل انطلاقة مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019

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إِتخذ الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل انطلاقة مشوار المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م في منتصف شهر ديسمبر الحالي.

حيث قرر الكابتن محمد يوسف أن يخوض فريق الأهلي مرانه الجماعي يوم غداً الإثنين بدون الحصول على راحة سلبية، وذلك على الرغم من أن المارد الأحمر سوف يخوض في مساء اليوم مواجهة أمام نظيره فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويأتي ذلك القرار من طرف الكابتن محمد يوسف في ظل رغبته في خوض فريق الأهلي أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م في منتصف شهر ديسمبر الحالي، وهو في أفضل حالاته البدنية وخاصة وأن أولى مباريات المارد الأحمر سوف تكون على الأراضي المصرية.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مباراة ذهاب دور ال32 المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك حينما يستضيف نظيره فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا، على أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر الحالي أيضاً في دولة إثيوبيا.

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