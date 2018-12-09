الإتحاد الأوروبي يكشف عن حكم مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 عن بعض حكام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، والتي من المقرر أن تُقام في يومي الثلاثاء والأربعاء في الأسبوع الحالي من شهر ديسمبر.

ولا شك أن أبرز مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، سوف تكون تلك المواجهة التي سوف تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي وبين ضيفه فريق نابولي الإيطالي على ملعب أنفيلد رود.

Advertisements

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الثالثة، حيث قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم السلوفيني دامير سكومينا من أجل إدارة هذه المباراة المنتظرة، علماً بأن فريق ليفربول بقيادة لاعبه المصري محمد صلاح في حاجة إلى الفوز بفارق هدفين، وذلك حتى يضمن مقعده في الدور ثمن النهائي في أعرق المسابقات الأوروبية.

وفي السياق ذاته أيضاً قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم الصربي ميلوراد مازيتش، وذلك من أجل إدارة المباراة التي سوف تجمع بين فريق برشلونة الإسباني وبين ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات المجموعة الثانية.

إقرأ أيضاً: قرار هام من محمد يوسف قبل انطلاقة مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019