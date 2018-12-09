موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الإثنين 10/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز وحرس الحدود في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، سوف تكون مباراة بيراميدز وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات بيراميدز وحرس الحدود والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الحفاظ على مركزه الثاني المؤهل في نهاية المطاف إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

ولا شك أن فريق بيراميدز يعلم جيداً أن الفترة القادمة لن تكون سهلة عليه على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يخوض فيها مبارياته المؤجلة وخاصة المباراة التي سوف تجمع بينه وبين فريق الزمالك صاحب الصدارة في الوقت الحالي، إضافة إلى المباراة التي سوف تجمع بينه وبين فريق الأهلي حامل اللقب.

ويُدرك الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز جيداً أن تخطي هذه العقبات الصعبة القادمة أمام قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، سوف يضمن لفريق بيراميدز بدون أدنى شك مقعداً له في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي على أقل تقدير في الموسم المقبل.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، وخاصة في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها إدارة النادي برئاسة الكابتن حسام البدري وتحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور / علي جبر / رجب بكار / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / أحمد توفيق / كارلوس كينو / محمد مجديِ أفشة / كوستا ماريِنيو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

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