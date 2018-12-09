ملخص مباراة ريال مدريد وهويسكا الأحد 9/12/2018 في الدوري الإٍسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وهويسكا، حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هويسكا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب ألكوُراز في مدينة هويسكا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الثامنة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 26 نقطة، فيما استقر رصيد فريق هويسكا عند 7 نقاط فقط لا غير.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / داني كارفاخال.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / لوكا مودريتش / داني سيبايوس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وهويسكا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وهويسكا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يبحث عن حصد النقاط الثلاث دون أي شئ آخر من أجل الاستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الثامنة إِستغل فريق ريال مدريد ثغرة في خط دفاع فريق هويسكا الضعيف، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم الويلزي جاريث بيل وسط فرحة كبيرة للغاية من طرف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق هويسكا في المباراة، فقد جاءت في الدقيقة السابعة عشر وذلك حينما سدد اللاعب جيمي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين كاد فريق ريال مدريد يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم جاريث بيل كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق هويسكا أبعدها ببراعة إلى الخارج مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وهويسكا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وهويسكا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق هويسكا أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل ضمان الخروج بنقطة وحيدة فقط في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق هويسكا ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد قائده كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى تيبو كورتوا وسط حالة من الحسرة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما لفرض سيطرته أكثر على مجريات اللعب، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب فالفيردي بدلاً من الإسباني داني سيبايوس.

وفي الدقيقة السادسة والستين واصل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري إجراء التعديلات على خط وسط ميدانه، وهذه المرة من الناحية الهجومية من خلال إشراك النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو بدلاً من النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ظهرت عليه علامات عدم الرضا بسبب خروجه مبكراً من أرض الملعب.

وفي الدقيقة السبعين سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل حسم المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما انفرد النجم جاريث بيل بحارس مرمى فريق هويسكا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بآخر أوراقه البديلة في المباراة، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من النجم جاريث بيل.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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