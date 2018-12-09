مشوار محمد النني مع أرسنال يقترب من نهايته بسبب لاعب من الدوري الألماني !

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 أن مشوار المصري محمد النني متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، قد بات على مشارف الرحيل عن صفوف ناديه اللندني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بسبب أحد اللاعبين من مسابقة الدوري الألماني.

حيث أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأحد إلى أن نادي أرسنال بات يُفكر جدياً في التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب نديم عميري متوسط ميدان نادي هوفنهايم الألماني، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب الإسباني أوناي إيمري معجب بشدة بالمستويات المميزة التي قدمها اللاعب الألماني نديم عميري صاحب ال22 عاماً في الموسم الحالي مع ناديه الحالي هوفنهايم.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن الضحية في هذه الصفقة إن تمت في الميركاتو الشتوي القادم، سوف يكون هو اللاعب المصري محمد النني والذي جلس حبيساً على مقاعد البدلاء مع نادي أرسنال طوال الموسم الحالي، حيث لم يُشارك بصفة أساسية سوى في مسابقة الدوري الأوروبي فقط لا غير، وذلك نظراً لمستواه الضعيف للغاية مقارنة ببقية نجوم نادي أرسنال في خط وسط الميدان.

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