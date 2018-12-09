ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأحد 9/12/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة المهاجم مروان محسن في الدقيقة التاسعة والعشرين والدقيقة الحادية والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 20 نقطة،فيما استقر رصيد فريق طلائع الجيش عند 18 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية / كريم نيدفيد / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق الأهلي الذي يرغب في مواصلة صحوته على الصعيد المحلي سعياً للتقدم أكثر نحو صدارة الترتيب.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما انفرد اللاعب أحمد الشيخ بحارس المرمى محمد بسام، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح حارماً المارد الأحمر من التقدم مبكراً في النتيجة.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم مروان محسن الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق طلائع الجيش واضعاً فريقه في المقدمة وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير القلعة الحمراء.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح فريق الأهلي في مسعاه وذلك حينما سجل له المهاجم مروان محسن الهدف الثاني وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق طلائع الجيش.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء في كل مكان، وفي مقابل ذلك حاول فريق طلائع الجيش أن يعود في المباراة من جديد بأي وسيلة ممكنة بالرغم من فارق الإمكانيات بين الفريقين.

وفي الدقيقة الستين حاول الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب هشام محمد بدلاً من اللاعب محمد شريف بالرغم من غياب الخطورة الهجومية تماماً من جانب فريق طلائع الجيش.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، وذلك سواء من جانب فريق الأهلي المتقدم في النتيجة بثنائية، أو حتى من جانب فريق طلائع الجيش المتأخر في النتيجة والذي عجز تماماً عن فعل أي شئ إيجابي طوال المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثمانين، سنحت أمام فريق الأهلي فرصة من أجل تسجيل ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المهاجم مروان محسن، إلا أن حارس المرمى محمد بسام تصدى للكرة بنجاح وأنقذ مرماه من الهدف الثالث.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.

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