ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز الأحد 9/12/2018 في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس

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ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، نجح فريق ريفر بليت الأرجنتيني في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة الماراثونية التي جمعت بين الفريقين فى مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريفر بليت في المباراة كلاً من الأرجنتيني لوكاس براتو في الدقيقة الثامنة والستين، إضافة إلى الكولومبي خوان كوينتيرو في الدقيقة التاسعة بعد المائة، وأيضاً الأرجنتيني جونزالو مارتينيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بوكا جونيورز في المباراة الأرجنتيني داريو بينيديتو في الدقيقة الثالثة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن إياب الدور النهائي في إطار مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م، علماً بأن مباراة كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وجاءت تشكيلة فريق ريفر بليت الأساسية في مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: جونزالو مونتييل / جوناثان مايدانا / خافيير بيِنولا / ميلتون كاسكو.

خط الوسط: ليوناردو بونزيو / فيرنانديز / إِينزو بيريز / بالاسيوس / جونزالو مارتينيز.

خط الهجوم: لوكاس براتو.

المدير الفني: الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بوكا جونيورز الأساسية في مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على النحو التالي:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا.

خط الدفاع: جوليو بوفاريني / كارلوس إزكويردوس / ليساندرو ماجايَان / لوكاس أوُلازا.

خط الوسط: ويلمار باريوس / ناهيتان نانديز / بابلو بيريز.

خط الهجوم: سيباستيان فيلا / كريستيان بافون / داريو بينيديتو.

المدير الفني: الأرجنتيني باروس سكيلوتو.

ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر النهائي الكبير حاول كل فريق أن يفرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس في هذه النسخة التاريخية.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بوكا جونيورز في المباراة، وذلك حينما سدد القائد بابلو بيريز كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فرانكو أرماني أمسك الكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريفر بليت في المباراة فلم يتأخر على الإطلاق، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والعشرين حينما سدد اللاعب فيرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط أجواء ملتهبة للغاية في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو من الجانبين.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، نجح فريق بوكا جونيورز في تسجيل هدفه الأول في المباراة من هجمة مرتدة سريعة، والتي أنهاها اللاعب داريو بينيديتو في شباك فريق ريفر بليت وسط فرحة لا مثيل لها من طرف لاعبي وجماهير نادي بوكا جونيورز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من مباراة السوبر كلاسيكو على وقع تقدم فريق بوكا جونيورز بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بوكا جونيورز عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ريفر بليت أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول ومن ثم التفكير في قلب الطاولة على غريمه التقليدي.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق ريفر بليت ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب فيرنانديز كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى إستيبان أندرادا.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني لفريق ريفر بليت أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب خوان كوينتيرو بدلاً من اللاعب ليوناردو بونزيو.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الأرجنتيني باروس سكيلوتو المدير الفني لفريق بوكا جونيورز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو الآخر سعياً لحسم المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب رامون أبيلا بدلاً من صاحب الهدف داريو بينيديتو.

وفي الدقيقة الثامنة والستين إِستغل فريق ريفر بليت ثغرة في خط دفاع غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز، لينجح على إثرها في تسجيل هدف التعادل الذي جاء عبر المهاجم لوكاس براتو لتنتقل الفرحة إلى جماهير نادي ريفر بليت وسط حالة من الصدمة من طرف الجانب الآخر.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثمانين، حاول المدير الفني باروس سكيلوتو أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك النجم المخضرم فيرناندو غاغو بدلاً من القائد بابلو بيريز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة السوبر كلاسيكو على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، ليذهب الفريقان بالتالي إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم لقب كوبا ليبرتادوريس.

ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز والأشوَاط الإضافية من المباراة

ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، في الشوط الإضافي الأول تلقى فريق بوكا جونيورز ضربة موجعة للغاية في الدقيقة الثانية والتسعين، وذلك حينما طرد الحكم متوسط الميدان ويلمار باريوس إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل فريق بوكا جونيورز فيما تبقى من دقائق بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الشوط الإضافي الثاني نجح فريق ريفر بليت في إِستغلال النقص العددي لدى غريمه التقليدي، وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة بعد المائة حيِنما سجل اللاعب البديل خوان كوينتيرو الهدف الثاني لمصلحة فريقه بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة جنونية من أنصار نادي ريفر بليت.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الأشواط الإضافية استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها سجل فريق ريفر بليت هدفه الثالث عبر اللاعب جونزالو مارتينيز ليُتوج فريقه باللقب الرابع في تاريخه.

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