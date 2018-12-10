تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام حرس الحدود

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يشهد ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيراميدز ضيفه فريق حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور / علي جبر / رجب بكار / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / أحمد توفيق / كارلوس كينو / محمد مجديِ أفشة / كوستا ماريِنيو.

خط الهجوم: كارلوس إدواردو.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

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