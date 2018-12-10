حالة تمرد داخل النادي الأهلي بعد عرض مغري من الدوري الإنجليزي الممتاز !

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعرف في الأيام القليلة القادمة حالة تمرد من جانب أحد لاعبي المارد الأحمر، وذلك بسبب تلقيه عرض مغري للغاية من طرف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
حيث أشارت التقارير إلى أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي قد تلقى عرضاً مغرياً في الفترة القليلة الماضية من طرف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله يُطلب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب السماح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي القادم.
كما أضافت التقارير أيضاً أن التونسي علي معلول هدد أيضاً بالعودة من جديد إلى ناديه السابق الصفاقسي التونسي، وذلك في حالة رفض مجلس إدارة النادي الأهلي العرض المغري الذي وصل له قبل أيام قليلة فقط من الآن.
وقد أكدت التقارير أيضاً أن التونسي علي معلول سوف يتمرد على اللعب مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة بعد تعافيه مباشرة من الإصابة، وخاصة في ظل تخوفه من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء بعدما تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع الظهير الأيسر محمود وحيد قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة.
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