موعد مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 11/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ونابولي، سوف تكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام ضيفه فريق نابولي، وخاصة وأن فريق ليفربول لا يحتاج فقط إلى تحقيق أي إِنتصار في المباراة، بل يحتاج فريق الريدز إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وهي النتيجة التي سوف تُزيد بكل تأكيد من حجم الضغوطات على لاعبي فريق ليفربول قبل هذه المباراة، وخاصة وأن المنافس فريق نابولي يمتاز بالقوة سواء من الناحية الدفاعية أو حتى من الناحية الهجومية، مما يعني بدوره أن فريق نابولي قادر على تسجيل الأهداف في ملعب أنفيلد رود مثل أي ملعب آخر.

ولعل ما يُزيد من صعوبة المهمة على فريق ليفربول، أن خصمه في هذه المباراة فريق نابولي يمتلك مدرباً إيطالياً مخضرماً للغاية على مقاعد البدلاء، وهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب الإنجازات بشكل خاص في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له وأن قاد كلاً من فريق ميلان الإيطالي إضافة إلى فريق ريال مدريد الإسباني من أجل التتويج باللقب الأغلى أوروبياً.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق ليفربول سوف يُحاول أن يستغل رهبة جماهيره الغفيرة على ملعب أنفيلد رود من أجل تحقيق مبتغاه، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سيُحاول أيضاً فريق ليفربول التعويل على اللاعب المصري محمد صلاح الذي عاد لمستواه التهديفي من جديد في المباراة الماضية التي سجل فيها ثلاثية شخصية أمام فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق نابولي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول، وخاصة وأن فريق نابولي يعلم جيداً أن حظوظه كبيرة للغاية من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من أن فريق نابولي لا يحتاج في هذه المباراة سوى التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد على أقل تقدير، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي أكد طوال الأيام الماضية قبل موعد المواجهة الحاسمة، أن فريقه سوف يخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز دون التفكير في أي شئ آخر سواه.

ولعل ما يُزيد من حظوظ فريق نابولي في هذه المباراة أمام مضيفه فريق ليفربول، أن فريق الجنوب الإيطالي لا يُنافس على لقب الدوري الإيطالي في ظل السيطرة التي تشهدها كرة القدم الإيطالية من جانب فريق يوفنتوس طوال السنوات الماضية.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن كامل تركيز فريق نابولي سوف يكون منصباً في الموسم الحالي على هدفين فقط لا غير، وهما الذهاب أولاً إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ضمان وصافة الترتيب في مسابقة الدوري الإيطالي خلف البطل فريق يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

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