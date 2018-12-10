هل يرحل كوليبالي عن الأهلي في يناير ؟ عبد الحفيظ يحسم الجدل !

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حسم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيل المدافع المالي ساليف كوليبالي عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

فمن خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن كل الأنباء التي تحدثت عن رحيل المدافع المالي ساليف كوليبالي عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم بسبب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن منصب المدير الفني للمارد الأحمر، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن المدافع المالي ساليف كوليبالي سوف يكون له دوراً أساسي مع فريق الأهلي الفترة القادمة، وذلك بحسب الرؤية الفنية للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن محمد يوسف.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن السبب الرئيسي وراء إِبتعاد المدافع المالي ساليف كوليبالي عن المشاركة مع فريق الأهلي في الفترة الماضية، هو شعور اللاعب بالإجهاد مما قد يُعرضه إلى الإصابة في الفترة القادمة التي يحتاج فيها المارد الأحمر إلى خدماته.

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