موعد مباراة برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 11/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وتوتنهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وتوتنهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من ضمانه مسبقاً لِمقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

حيث نجح الفريق الكتالوني في الجولة الماضية من دور المجموعات في تأمين تأهله أولاً إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، كما نجح أيضاً في تأمين صدارة المجموعة الثانية بعدما تعثر ملاحقه المباشر فريق إنتر الإيطالي.

ولا شك أن طموحات فريق برشلونة لا تقتصر فقط على مجرد التأهل كمتصدراً لمجموعته إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، بل يطمح فريق برشلونة إلى التتويج باللقب الغالي في نهاية المطاف، وخاصة وأن الفريق الكتالوني لم يعرف طعم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

ولعل ما يُعقد من الأمور أكثر بالنسبة إلى فريق برشلونة، أن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي هو غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، مما يجعل فريق برشلونة مطالباً بضرورة الظفر باللقب الغالي في نهاية الموسم الحالي قبل أي شئ آخر.

ومن جديد سوف تكون كل الأنظار على لاعب واحد فقط لا غير في ملعب الكامب نو، وهو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وعد الجماهير الكتالونية في مطلع الموسم الحالي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم، علماً بأن فريق برشلونة قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه غمار هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة في ظل النتائج الأكثر من رائعة التي حققها الفريق اللندني طوال الجولات الماضية على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بإِستثناء خسارته في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن على يد جاره فريق أرسنال.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق توتنهام هوتسبير يُدرك جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية التعقيد أمام مضيفه فريق برشلونة، حيث يحتاج فريق توتنهام هوتسبير إلى تحقيق الفوز دون سواه على حساب الفريق الكتالوني حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن الممكن أن يضمن فريق توتنهام هوتسبير عبوره إلى الدور القادم أيضاً في حالة الخسارة، ولكن ذلك سوف يتطلب تعرض فريق إنتر إلى الخسارة في ذات الوقت على يد ضيفه فريق أيندهوفن الهولندي، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً نوعاً ما مما يجعل فريق توتنهام هوتسبير مطالباً بضرورة حسم المهمة بأقدام لاعبيه دون الاعتماد على أي أحد آخر.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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