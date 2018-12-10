خالد محمود يكشف عن حالة المصابين قبل أولى مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 عن حالة جميع المصابين، وذلك قبل موعد أولى مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م في منتصف شهر ديسمبر الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد الدكتور خالد محمود أن حارس المرمى محمد الشناوي قد عاد من جديد للمشاركة في التدريبات بالكرة رفقة مدربه الكابتن طارق سليمان، وذلك بعدما تماثل إلى الشفاء من إصابته بنسبة كبيرة للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن المدافع رامي ربيعة سوف يبتعد لمدة شهر إضافي عن صفوف فريق الأهلي نظراً لتجدد إصابته، فيما سوف يعود اللاعب أحمد فتحي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أسبوع واحد فقط من الآن.

كما أضاف الدكتور خالد محمود في تصريحاته أيضاً أن التونسي علي معلول سوف يعود من جديد من أجل المشاركة في المران الجماعي لفريق الأهلي انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء، بينما سوف يغيب اللاعب مؤمن زكريا في الأيام القليلة القادمة حتى يتعافى تماماً من الإجهاد الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

وفي ختام تصريحاته شدد الدكتور خالد محمود على أن المدافع سعد الدين سمير لا يزال سوف يخضع إلى المزيد من الفحوصات الطبية اليوم الإثنين من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب بشكل رسمي، وأخيراً لا يزال النيجيري جونيور أجايي يُواصل البرنامج التأهيلي الخاص به تمهيداً لعودته قريباً إلى الملاعب.

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