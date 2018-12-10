موعد مباراة الإِسماعيلي والرجاء البيضاوي في كأس زايد للأبطال الثلاثاء 11/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإِسماعيلي والرجَاء البيضاوي، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم المصرية وتحديداً عشاق نادي الإسماعيلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإِسماعيلي والرجاء البيضاوي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإِسماعيلي والرجاء البيضاوي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الإِسماعيلي والرجاء البيضاوي

موعد مباراة الإِسماعيلي والرجَاء البيضاوي، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإِسماعيلي والرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإِسماعيلي والرجَاء البيضاوي، سوف تكون مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الإسماعيلي والرجاء البيضاوي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإِسماعيلي والرجَاء البيضاوي، يدخل فريق الإسماعيلي غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق الرجاء البيضاوي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي مهما كانت من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الإسماعيلي يمر بوضعية كارثية تماماً على الصعيد المحلي في الموسم الحالي، وذلك بعكس ما هو عليه الحال تماماً على الصعيد القاري، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الإسماعيلي يجد نفسه حالياً في قاع جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد أن كان المنافس الرئيسي على اللقب في الموسم الماضي مع فريق الأهلي.

أما على الصعيد القاري يجد فريق الإسماعيلي نفسه في وضعية أخرى تماماً، حيث نجح فريق الدراويش أولاً في التأهل إلى دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أي أن كل ما يفصله عن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا هو مباراتين فقط لا غير.

وفي مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال بات فريق الإسماعيلي على بُعد خطوة واحدة فقط من الدور ربع النهائي، وذلك على الرغم من التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي في مباراة الذهاب، إلا أن عدم قبوله للأهداف على أرضه ووسط جماهيره قد يكون في صالحه في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الرجاء البيضاوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / لسعد الجزيري / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.

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