ملخص مباراة بيراميدز وحرس الحدود الإثنين 10/12/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة بيراميدز وحرس الحدود، حقق فريق بيراميدز فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيراميدز في المباراة كلاً من محمد مجديِ أفشة في الدقيقة السابعة والعشرين، إضافة إلى نبيل عماد في الدقيقة التاسعة والخمسين، وأيضاً محمد فاروق في الدقيقة الثالثة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق حرس الحدود في المباراة أحمد الشيخ في الدقيقة السابعة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة، فيما استقر رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز وحرس الحدود في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / أحمد أيمن منصور / علي جبر / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد فتحي / كارلوس كينو / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق.

خط الهجوم: ناصر منسي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة بيراميدز وحرس الحدود والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في شوط المباراة ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وخاصة فريق بيراميدز الذي يرغب في تعزيز وصافته لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومع مرور الدقائق فرض فريق بيراميدز سيطرته الكاملة على أجواء المباراة في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق حرس الحدود بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم ناصر منسي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أحمد السعدني أبعدها بنجاح إلى الخارج منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين نجح فريق بيراميدز في ترجمة سيطرته على المباراة، وذلك حينما سجل هدفه الأول والذي جاء عبر اللاعب محمد مجديِ أفشة بعدما نفذ ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن حارس المرمى أحمد السعدني من فعل أي شئ لها على الإطلاق.

ولم يكتفِ فريق بيراميدز بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين كاد فريق بيراميدز ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ الظهير الأيسر محمد حمدي ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى أحمد السعدني تصدى للكرة بنجاح هذه المرة مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، سنحت أمام فريق حرس الحدود فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها اللاعب مصطفى جمال إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى أحمد الشناوي تصدى للكرة وأنقذ مرمى أصحاب الأرض من أولى الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة بيراميدز وحرس الحدود والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بيراميدز عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل ضمان النقاط الثلاث بنسبة مؤكدة، وفي مقابل ذلك حاول فريق حرس الحدود أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير لكي يضمن الخروج بنقطة واحدة في نهاية المطاف أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح فريق بيراميدز في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له اللاعب نبيل عماد الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الصدمة من طرف الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب تماماً من الجانبين، وذلك سواء من طرف فريق بيراميدز المتقدم في النتيجة بثنائية، أو حتى من طرف فريق حرس الحدود الذي كان يأمل في الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

واستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الثالثة والسبعين، وحينها نجح فريق بيراميدز في القضاء نهائياً على جميع آمال فريق حرس الحدود في المباراة، وذلك بعدما سجل اللاعب محمد فاروق الهدف الثالث بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة كبيرة للغاية من طرف الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة السابعة والثمانين وحينها نجح فريق حرس الحدود في تسجيل هدفه الشرفي الوحيد في المباراة عبر اللاعب أحمد الشيخ، لتذهب المباراة بعد ذلك بقليل إلى نهايتها على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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