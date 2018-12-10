الخطيب يتوصل لإتفاق مع مدرب عالمي لخلافة كارتيرون..تعرف على التفاصيل !

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018 عن نجاح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في التوصل إلى إتفاق مع مدرب عالمي، وذلك من أجل تولي منصب المدير الفني لفريق الأهلي خلفاً للمدرب الفرنسي المقال باتريس كارتيرون.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمود الخطيب قد نجح في التوصل إلى إتفاق نهائي مع المدرب الإنجليزي المخضرم ستيف بروس، وذلك من أجل تولى الأخير منصب المدير الفني لفريق الأهلي في السنوات القادمة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدرب المخضرم ستيف بروس سوف يتقاضى رفقة جهازه المعاون راتباً شهرياً تصل قيمته إلى مبلغ 150 ألف دولار، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام التعاقد بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة.

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