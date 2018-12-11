تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ونابولي في مباراة اليوم بمشاركة “محمد صلاح”

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق نابولي الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق نابولي حتى هذه اللحظة في المجموعة الثالثة مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الأول: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

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