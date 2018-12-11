إنتر في مهمة سهلة اليوم أمام أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا..تعرف على تشكيل إنتر المتوقع

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يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أيندهوفن الهولندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وأيندهوفن تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنتر وأيندهوفن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أيندهوفن:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق أيندهوفن حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

المركز الرابع: فريق أيندهوفن، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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