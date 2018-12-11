الإسماعيلي في مهمة صعبة اليوم أمام الرجاء بكأس زايد..تعرف على تشكيل الإسماعيلي المتوقع

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يشهد ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه فريق الإسماعيلي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1، بينما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الرجاء البيضاوي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / لسعد الجزيري / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.

المدير الفني: البرازيلي جورفان فييرا.

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