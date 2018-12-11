موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 12/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وسيسكا موسكو في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسيسكا موسكو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم الصراع على صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة مع منافسه الرئيسي والوحيد فريق روما الإيطالي.

ولا شك أن فريق ريال مدريد سوف يخوض هذه المباراة أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو بكامل قوته، وذلك على الرغم من أن الفريق الملكي قد حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة منذ الجولة الماضية.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف تكون هذه المباراة بمثابة التحضير الأمثل لفريق ريال مدريد، وذلك انطلاقة مشواره الهام للغاية في شهر ديسمبر الحالي في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية، حيث من المقرر أن يبدأ فريق ريال مدريد مشواره في مونديال الأندية بداية من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد يُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن فوزه بلقب كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الحالي، سوف يُعطيه دوافعاً كبيرة للغاية من أجل المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

وعلى الرغم من البداية المتعثرة نوعاً ما لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، إضافة إلى التغيير الفني الذي طرأ على الفريق الملكي من خلال رحيل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي ومن ثم قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، إلا أن فريق ريال مدريد لا يزال يُنافس على كل الألقاب حتى هذه اللحظة دون أن يفقد حظوظه في أي مسابقة على الإطلاق.

حيث نجح فريق ريال مدريد في الصعود من جديد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط فقط لا غير عن غريمه التقليدي وصاحب الصدارة فريق برشلونة، وإضافة إلى ذلك أيضاً نجح فريق ريال مدريد في الوصول إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

أما المسابقة الأهم في كل موسم وهي مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد نجح فريق ريال مدريد في ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الهدف الرئيسي للفريق الملكي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الرابع على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / داني كارفاخال.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز الأحد 9/12/2018 في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس