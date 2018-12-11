موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 12/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ويوُنج بويز، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق يونج بويز السويسري في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً عشاق كلاً من نادي يوفنتوس الإيطالي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ويونج بويز.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ويونج بويز في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق يونج بويز في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ويونج بويز تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز، سوف تكون مباراة يوفنتوس ويونج بويز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس ويونج بويز والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق يونج بويز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ختام مشواره في دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة بعدما سبق وأن حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة منذ الجولة الماضية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه المباراة أمام فريق يونج بويز تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق يوفنتوس، وخاصة وأن التعثر في هذه المباراة سوف يعني فقدان فريق يوفنتوس بنسبة كبيرة للغاية صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة لصالح فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني حالياً.

وبكل تأكيد لن يجد فريق يوفنتوس أي صعوبات على الإطلاق في هذه المباراة أمام مضيفه فريق يونج بويز، وخاصة وأن الأخير لم يتمكن من حصد سوى نقطة واحدة فقط لا غير منذ بداية مشواره في دور المجموعات، علماً بأن هذه المشاركة تُعتبر الأولى في التاريخ لِفريق يونج بويز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدون أدنى شك سوف يعتمد فريق يوفنتوس على كامل قوته الضاربة في هذه المباراة، وذلك من أجل ضمان العودة بالنقاط الثلاث من الأراضي السويسرية، وخاصة في ظل الفترة المعقدة التي تنتظر فريق يوفنتوس في شهر ديسمبر الحالي على الصعيد المحلي، وذلك من خلال مواجهة فريق روما على أرضه إضافة إلى فريق تورينو وأيضاً فريق أتالانتا خارج أرضه.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق يونج بويز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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